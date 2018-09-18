أسهم أوروبا تفتح على استقرار رغم التصعيد بين واشنطن وبكين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 01:05 مساء
متعاملون في بورصة فرانكفورت (أرشيفية: رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، وهدد بفرض رسوم على مزيد من المنتجات إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية.

ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.02%، فيما ارتفع المؤشر «داكس الألماني» 0.02% فقط، رغم الحضور الكبير لشركات تصدير ضخمة ومنتجي سيارات كبار يرجح أن يتضرروا من نشوب حرب تجارية شاملة.

وصعدت بورصات أخرى في أوروبا من بينها بورصة باريس ليزيد المؤشر «كاك 40» بواقع 0.1%، وفق ما أوردت «رويترز».

وكانت شركة «كلاريانت» السويسرية هي الرابح الأكبر في أوروبا، إذ قفز سهمها 6.5%، بعدما قالت إنها ستدمج نشاطها للمواد عالية الأداء مع ذلك التابع لمساهمها الرئيس الجديد، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، من أجل التركيز على الكيماويات المتخصصة عالية القيمة.

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