النفط يرتفع مع إبداء السعودية رضاها بصعود الأسعار

مصفاة نفط بالمغرب (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسة في الجزائر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، لتصل إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار، وفق «رويترز».

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا، ليبلغ 69.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.

وقال الباحث في «بتروماتركس» الاستشارية، أوليفييه جاكوب: «أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارًا للبرميل من خام برنت».

لكن السوق تأثرت أيضًا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.

وقالت الصين اليوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأميركية الجديدة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.