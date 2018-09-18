دونالد توسك يدعو إلى قمة استثنائية حول «بريكست» في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 10:55 صباحا
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وكبير المفاوضين الأوروبيين لـ«بريكست» ميشال بارنييه (فرانس برس)

دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعقد قمة استثنائية في نوفمبر المقبل، مخصصة لمناقشة قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك في، رسالة موجهة إلى الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، نُشرت اليوم، إنه «قد يكون من الضروري عقد قمة استثنائية مخصصة لـ(بريكست) في نوفمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق انفصال خلال المهل المحددة»، وفق «فرانس برس».

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الـ28، غدًا الأربعاء، في سالزبورغ في النمسا، لمناقشة المرحلة النهائية من المفاوضات، وخصوصًا «إمكانية الدعوة إلى مجلس أوروبي آخر في نوفمبر»، كما كتب توسك.

وذكر توسك أن «هذا الطلاق يجب أن ينجز في الوقت المحدد لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد في الموعد المحدد في 19 مارس».

وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا غالبية ضئيلة جدًا، إضافة إلى برلمانات الـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

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