بكين تعلن اتخاذ «تدابير مضادة» ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ «تدابير مضادة» عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»: «من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي، ليس أمام الصين سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة».

ولم يذكر البيان تهديدًا سابقًا بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة، في حال فرضت واشنطن هذه الرسوم الجديدة.