ضريبة أميركية جديدة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

حاويات في مرفأ زانغجياغانغ في محافظة جيانغسو بشرق الصين (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مطالبًا بكين بتغيير «ممارساتها التجارية غير العادلة»، ومهدّدًا إياها باستهداف واردات أخرى بقيمة 267 مليار دولار إذا ردت بإجراء انتقامي.

وقال ترامب، أمس الإثنين في بيان، إن «الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10% إلى نهاية العام. اعتبارًا من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25%»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «إذا أخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية».

وإذا ما نفذ ترامب تهديده هذا وفرض رسومًا جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى بلاده، عندها ستصبح مجمل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مشمولة بالإجراءات الحمائية الأميركية.

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه «طوال أشهر، حثثنا الصين على تغيير هذه الممارسات غير العادلة ومعاملة الشركات الأميركية معاملة عادلة ومتبادلة، لكن حتى الآن لا تزال الصين غير راغبة في تغيير ممارساتها».

وقال إن «هذه الممارسات تشكّل بكل وضوح تهديدًا خطرًا لصحّة اقتصاد الولايات المتحدة وازدهاره على المدى الطويل».

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، قال في وقت سابق من أمس الإثنين، إن الرئيس «غير راضٍ على المحادثات مع الصين. شعوري أن قرارات قد تتّخذ قريبًا»، مشددًا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار في كل وقت.

لكن بكين استبقت قرار ترامب بتحذيره من أن أي ضريبة سيفرضها على صادراتها إلى بلادها ستواجه بضريبة تفرضها هي على بضائع تستوردها من الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ: «في حال أقرّت الولايات المتحدة إجراءات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، لن يكون أمام الصين سوى اتّخاذ إجراءات مماثلة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

وسبق أن فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 25% على نحو 50 مليار دولار من البضائع الأميركية، ولا سيّما الزراعية منها.