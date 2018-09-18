أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

عمال في محطة للوقود يستعدون لوصول الإعصار مانغوت في الصين (أرشيفية: فرانس برس)

واصلت أسعار النفط انخفاضها في آسيا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في أسواق قلقة من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانعكاساتها على النمو العالمي وعلى الطلب على النفط الخام.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجعي للخام الأميركي، تسليم أكتوبر، 24 سنتًا إلى 68.67 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر، فقد تراجع 42 سنتًا وبلغ سعره 77.63 دولار، بعد أن أغلق، الإثنين، عند 78.05 دولار في سوق المبادلات في لندن. أما برميل النفط الخفيف فقد خسر ثمانية سنتات وأغلق على 68.91 دولار في نيويورك.

وفتحت أسواق المال في الصين على تراجع، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة مئتي مليار دولار، لمعاقبة الصين لعدم تصحيحها ممارساتها التجارية التي يعتبرها «غير نزيهة».

وبذلك تكون الإدارة الأميركية فرضت رسومًا جمركية على حوالي نصف قيمة وارداتها من الصين. ولن تتأخر بكين على الأرجح في الرد على هذه الإجراءات.

ويخشى المحللون من أن تلحق هذه الإجراءات والإجراءات المضادة ضررًا بالاقتصاد العالمي وتسبب تراجعًا في الطلب على الخام.

وقال المحلل في مجموعة «آي جي» في سنغافورة، جينجي بان، إن «السلطات الصينية عالقة بين المطرقة والسندان، بين ضرورة حماية موقعها ومحاولاتها للتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة»، مضيفًا: «إذا لم تستسلم الصين أولًا، فيبدو أنه سيكون هناك تصعيد وهذا ما لا يبشر الأسواق والمستثمرين بالخير».

أما المحلل في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، راجيف بيسواس، فقد رأى أن الرسوم الأميركية «ستسبب أضرارًا جانبية كبيرة لاقتصادات آسيوية أخرى تشكل جزءًا من الشبكة اللوجستية للصناعة في شرق آسيا».

وأضاف أن «حوالي ثلث القيمة المضافة للصادرات الصينية يأتي من المواد الأولية الأجنبية وسلع وسيطة يتم استيراد الجزء الأكبر منها من اقتصادات شرق آسيا».