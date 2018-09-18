أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 08:53 صباحا
عمال في محطة للوقود يستعدون لوصول الإعصار مانغوت في الصين (أرشيفية: فرانس برس)

واصلت أسعار النفط انخفاضها في آسيا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في أسواق قلقة من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانعكاساتها على النمو العالمي وعلى الطلب على النفط الخام.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجعي للخام الأميركي، تسليم أكتوبر، 24 سنتًا إلى 68.67 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق «فرانس برس».

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر، فقد تراجع 42 سنتًا وبلغ سعره 77.63 دولار، بعد أن أغلق، الإثنين، عند 78.05 دولار في سوق المبادلات في لندن. أما برميل النفط الخفيف فقد خسر ثمانية سنتات وأغلق على 68.91 دولار في نيويورك.

وفتحت أسواق المال في الصين على تراجع، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 10% على سلع صينية إضافية بقيمة مئتي مليار دولار، لمعاقبة الصين لعدم تصحيحها ممارساتها التجارية التي يعتبرها «غير نزيهة».

وبذلك تكون الإدارة الأميركية فرضت رسومًا جمركية على حوالي نصف قيمة وارداتها من الصين. ولن تتأخر بكين على الأرجح في الرد على هذه الإجراءات.

ويخشى المحللون من أن تلحق هذه الإجراءات والإجراءات المضادة ضررًا بالاقتصاد العالمي وتسبب تراجعًا في الطلب على الخام.

وقال المحلل في مجموعة «آي جي» في سنغافورة، جينجي بان، إن «السلطات الصينية عالقة بين المطرقة والسندان، بين ضرورة حماية موقعها ومحاولاتها للتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة»، مضيفًا: «إذا لم تستسلم الصين أولًا، فيبدو أنه سيكون هناك تصعيد وهذا ما لا يبشر الأسواق والمستثمرين بالخير».

أما المحلل في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، راجيف بيسواس، فقد رأى أن الرسوم الأميركية «ستسبب أضرارًا جانبية كبيرة لاقتصادات آسيوية أخرى تشكل جزءًا من الشبكة اللوجستية للصناعة في شرق آسيا».

وأضاف أن «حوالي ثلث القيمة المضافة للصادرات الصينية يأتي من المواد الأولية الأجنبية وسلع وسيطة يتم استيراد الجزء الأكبر منها من اقتصادات شرق آسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال