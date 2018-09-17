رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأميركية

جانب من اللقاء (صفحة الناطق العسكري)

التقى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، اليوم الإثنين، الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث بحث الطرفان تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

ووفق ما أورد الناطق العسكري على صفحته الرسمية بـ «فيسبوك»، بحث الطرفان أيضًا أوجه التعاون العسكري المشترك والذي كلل في الفترة الأخيرة بتدريبات النجم الساطع 2018 الجاري تنفيذها بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة قوات مصرية وأميركية وعدد من الدول.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الفريق محمد فريد عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون وخاصة في مجال التدريبات المشتركة بما يعزز من القدرات القتالية ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين وكذلك التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

وأكد قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأميركية حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين والتي تتمثل في العديد من المجالات، ومنها تدريبات «النجم الساطع» التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية.