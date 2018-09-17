لمواجهة تزوير العملة.. البنك الأوروبي يعلن أوراق نقدية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:22 مساء
الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 100 و 200 يورو (فرانس برس)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه سيبدأ بتداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في 28 مايو 2019، وذلك في سياق استكمال سلسلة الأوراق النقدية الجديدة منذ 2013 بهدف جعلها أقل عرضة للتزوير.

وجرى عرض الأوراق النقدية الجديدة الاثنين في فرانكفورت، والتي ستحل محل أخرى ويتم تداولها منذ بدء التداول بهذه العملة في 2002.

الاقتصاد ينتعش في منطقة اليورو مع تراجع معدلات البطالة

وتشكل الأوراق من فئة 100 يورو حاليًا 23%، من إجمالي الأوراق النقدية التي يتم تداولها، أما ورقة الـ200 يورو فتمثل 4% من الأوراق النقدية المتداولة في دول منطقة اليورو الـ19.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر في 2016، وقف إصدار الأوراق النقدية من فئة 500 يورو بحلول نهاية 2018، وذلك للاشتباه في أن ذلك يساعد على تلاعب المهربين والمزورين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال