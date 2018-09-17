لمواجهة تزوير العملة.. البنك الأوروبي يعلن أوراق نقدية جديدة

الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 100 و 200 يورو (فرانس برس)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أنه سيبدأ بتداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في 28 مايو 2019، وذلك في سياق استكمال سلسلة الأوراق النقدية الجديدة منذ 2013 بهدف جعلها أقل عرضة للتزوير.

وجرى عرض الأوراق النقدية الجديدة الاثنين في فرانكفورت، والتي ستحل محل أخرى ويتم تداولها منذ بدء التداول بهذه العملة في 2002.

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وتشكل الأوراق من فئة 100 يورو حاليًا 23%، من إجمالي الأوراق النقدية التي يتم تداولها، أما ورقة الـ200 يورو فتمثل 4% من الأوراق النقدية المتداولة في دول منطقة اليورو الـ19.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر في 2016، وقف إصدار الأوراق النقدية من فئة 500 يورو بحلول نهاية 2018، وذلك للاشتباه في أن ذلك يساعد على تلاعب المهربين والمزورين.