تونس: مدفوعات الديون تصل لمستوى قياسي في 2019

البنك المركزي التونسي. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، اليوم الإثنين إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز التسعة مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام المقبل.

وأضاف شلغوم، بحسب وكالة «رويترز»، أن «خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام المقبل مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016» لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ إطاحة زين العابدين بن علي في 2011 وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم.

وفي العام الماضي بلغت خدمة الدين 7.9 مليار دينار.

كان مسؤول آخر قال الأسبوع الماضي إن تونس ستحتاج إلى تمويل خارجي بنحو سبعة مليارات دينار في 2019.

وتستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% العام المقبل من 4.9% في توقعاتها للعام 2018.