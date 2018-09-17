روسيا: «أوبك» والمستقلون سيناقشون سيناريوهات الإنتاج في الجزائر

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.(رويترز).

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين إن جميع السيناريوهات الممكنة بخصوص إنتاج النفط قد تخضع للنقاش في اجتماع بين دول «أوبك 175 والمنتجين غير الأعضاء في الجزائر ، في 23 سبتمبر الجاري.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال نوفاك ردًا على سؤال عما إذا كانت «أوبك» والمنتجون الآخرون في إطار ما يعرف باسم «أوبك+» قد يناقشون زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في يونيو، قائلًا: «أعتقد أن لدينا إمكانية لمناقشة أي سيناريوهات محتملة».

وذكر الوزير الروسي أن اجتماع «أوبك+» سيناقش توقعات العرض والطلب في الربع الأخير، مضيفًا أن روسيا مستعدة لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث توازن في سوق النفط لكنها لا تجري مثل تلك المباحثات في الوقت الراهن.