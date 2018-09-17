صندوق النقد الدولي يحذر: «بريكست» دون اتفاق سيكلف الاقتصاد البريطاني كثيرًا

شعار صندوق النقد الدولي داخل مقره في واشنطن (فرانس برس)

حذر صندوق النقد الدولي من أن «بريكست» دون اتفاق ستكون تكلفته كبيرة على الاقتصاد البريطاني، مؤكدًا أن تفاهمًا بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما أساسي لهذا السبب.

وقال الصندوق الدولي في بيان نشره، اليوم الإثنين، ونقلت عنه «فرانس برس»، إنه يتوقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5% العام المقبل.

لكن تقديرات الصندوق قائمة على فرضية التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري وبدء مرحلة انتقالية، على حد قوله.

وصرحت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، قائلة: «نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس، سيؤدي إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئًا على المالية العامة ويسبب تراجعًا في قيمة العملة».

وترى لاغارد أن أولويات الحكومة البريطانية يجب أن تكون التوصل إلى اتفاق تجاري واتفاق حول الحدود الإيرلندية. إلا أنها عبرت عن «تفاؤلها» بشأن إبرام اتفاق.

وتابعت أن «ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة»، بينما تشعر أوساط الأعمال بالقلق من التقدم الضئيل في المفاوضات وتأثير غياب اتفاق على نشاطاتهم.

من جهته، قال وزير المال فيليب هاموند إن «بريكست بلا اتفاق يبدو غير مرجح لكنه ممكن»، مضيفًا أنه «علينا أن نولي الاهتمام للتحذير الواضح الصادر عن صندوق النقد الدولي».

وتأمل بريطانيا والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر، وعلى أبعد حد مطلع نوفمبر. ويفترض أن يوافق على الاتفاق البرلمان البريطاني، الذي لا تملك فيه ماي أكثر من غالبية ضئيلة، وبرلمانات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.