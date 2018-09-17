الدولار يحافظ على مكاسبه مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية

حافظ الدولار على مكاسبه، اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس. وجرى تداول مؤشر العملة الأميركية عند هذا المستوى تقريبًا اليوم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إن من المرجح أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جديدة على واردات من الصين بنحو 200 مليار دولار اليوم الإثنين.

ومن المرجح أن تكون الرسوم بنسبة 10% أي أقل من الرسوم التي كانت تدرس الإدارة فرضها والبالغة 25%.

وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات يوم الجمعة.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1635 دولار، انخفاضًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 1.1721 دولار المسجل يوم الجمعة. وتراجع الجنيه الإسترليني من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.3145 دولار إلى 1.3080 دولار.