ارتفاع محدود للذهب مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:57 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلين تحرك المعدن داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية - الأميركية واحتمالات أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددًا.

وصعد السعر الفوري 0.2% إلى 1195.83 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.6% يوم الجمعة عندما تكبد خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1199.80 دولار.

وقال كبير المتعاملين لدى «لي تشيونج» لتداولات الذهب في هونغ كونغ، رونالد لونج، «إنها مشتريات النطاق الضيق مع ترقب الناس لتحركات الدولار وتطورات نزاع الرسوم الجمركية الأميركي الصيني».

وأضاف أن السوق ظلت داخل نطاق 25 دولارًا للأسابيع القليلة الماضية وقد لا تبارحه إلى أن تستقي الأسواق اتجاهًا واضحًا بشأن زيادات الفائدة هذا العام خلال اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في سبتبمر.

وتترقب الأسواق بقلق إعلان واشنطن عن جولة جديدة من الرسوم على الواردات الصينية مما سيفتح الباب لردود انتقامية محتملة من بكين.

وارتفعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.08 دولار.

وزاد البلاتين 0.3% مسجلًا 793.90 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.1% إلى 978.50 دولار للأوقية.|

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