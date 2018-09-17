تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي وسط أزمة اقتصادية مستمرة

الرئيس السوداني عمر البشير (فرانس برس)

عين الرئيس السوداني عمر البشير محافظًا جديدًا للبنك المركزي، غداة أداء حكومة جديدة القسم خلفًا لحكومة موسعة من 31 وزيرًا، قام البشير بحلها الأسبوع الفائت لفشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية، مساء الأحد، أن «رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد خير الزبير محافظًا لبنك السودان المركزي».

وسبق أن شغل الزبير هذا المنصب بين 2011 و2013، كما كان في تسعينات القرن الماضي وزيرًا للدولة بالمالية، وفق «فرانس برس».

وظل بنك السودان المركزي دون محافظ منذ السادس عشر من يناير الفائت عقب وفاة المحافظ السابق بسكتة قلبية في تركيا.

ويعاني البنك المركزي منذ أشهر نقصًا في العملات الأجنبية مترافقًا مع ارتفاع معدل التضخم الذي اقترب من 68% في أغسطس الماضي.

وتسبب نقص العملات الأجنبية بتراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء، وبلغت قيمته 42 جنيهًا سودانيًا للدولار الواحد، في حين أن السعر الرسمي هو 28 جنيًها. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه مرتين منذ يناير الماضي.

وأصيب الاقتصاد السوداني بصدمة عقب انفصال جنوب السودان عنه العام 2011 آخذًا معه 75% من عائدات النفط. وارتفعت أسعار المواد الغذائية مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضد الحكومة بداية العام الجاري.

والأسبوع الماضي، حل البشير حكومة من واحد وثلاثين وزيرًا بحجة فشلها في حل الأزمة الاقتصادية التي تزداد. وأدت حكومة مصغرة جديدة السبت اليمين تولى فيها معتز موسى منصبي رئيس الوزراء ووزير المالية .

وتفاقمت أزمة السودان الاقتصادية عقب رفع واشنطن، في أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على مدى عقود.