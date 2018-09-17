أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا

مصفاة شركة النفط الحكومية التشيلية في مدينة فالباريزو (فرانس برس)

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض، في تعاملات اليوم الإثنين، في آسيا بسبب إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة مئتي مليار دولار.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجعي للخام الأميركي، تسليم أكتوبر أربعة سنتات إلى 68.95 دولارًا في المبادلات الالكترونية في آسيا، فيما تراجع برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر، سبعة سنتات وبلغ سعره 78.02 دولارًا، وفق «فرانس برس».

ويخشى المحللون من أن يضر تفاقم الحرب التجارية بالمبادلات الدولية والنمو وكذلك بالطلب على الخام. وقال المحلل في مجموعة «اواندا»، ستيفن اينيس، إن «المستثمرين يركزون على الآثار المعاكسة للحرب التجارية والطريقة التي يمكن أن تؤثر فيها على الطلب على النفط في آسيا».

وأضاف أن «المعلومات التي نشرت في نهاية الأسبوع حول الرسوم الجمركية لن تساعد، وهذا ما يجعلنا نشهد ضغطا على الأسعار صباح اليوم (الاثنين) في آسيا».

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب مصمم على فرض رسوم جمركية جديدة تبلغ نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، موضحة أنه يمكن أن يعلن ذلك في الأيام المقبلة.

وهذه الدفعة الجديدة من الرسوم تبعد الآمال في تخفيف وشيك للتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الوقت نفسه، يخفف اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على القطاع النفطي الإيراني من تراجع أسعار الذهب الأسود، لأن هذه الاجراءات يمكن أن تحد من العرض.