صحف أميركية: ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على الصين في غضون أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركيّة بنسبة 10% على واردات صينيّة بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة قد يُعلن عنها في الأيّام المقبلة.

وكتبت جريدة «واشنطن بوست» أنّ «ترامب قرّر فرض رسوم جمركيّة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار»، مضيفةً أن إعلانًا في هذا الصدد قد يصدر في غضون أيام قليلة.

كما تحدّثت جريدة «وول ستريت جورنال»، أمس السبت، عن إعلان في هذا الإطار سيصدر في الأيام المقبلة.

وتحدّثت الجريدتان، نقلًا عن مصادر لم تكشفا هويتها، عن رسوم بنسبة 10%، وليس 25% كما كان قد ذُكر حتى الآن، كما أوردت «فرانس برس».

وكان ترامب فرض رسومًا جمركية مشددة بنسبة 25% على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار مستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين قريبًا.

وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنبًا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثر سلبًا على الشركات الأميركية في الصين.