إيران: السعودية وروسيا «ترتهنان» سوق النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 12:01 مساء
حقل إيراني للنفط (رويترز)

قال محافظ إيران في «أوبك»، يوم السبت، إن المملكة العربية السعودية وروسيا «ترتهنان» سوق النفط، في وقت يحاول فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران ووقف مبيعاتها النفطية تمامًا.

ووفق ما نقلت «رويترز»، تريد واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية تمامًا بحلول نوفمبر، وهي تشجع المنتجين مثل السعودية وغيرها من أعضاء «أوبك» وروسيا على ضخ المزيد لتغطية النقص.

ونقل موقع وزارة النفط على الإنترنت (شانا) عن حسين كاظم بور أردبيلي قوله «تزعم روسيا والسعودية أنهما تسعيان لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران».

وأضاف: «جهود ترامب لقطع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت روسيا والسعودية إلى ارتهان السوق».

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