رئيس الحكومة التونسية: الصراعات السياسية تعيق عمل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 04:59 مساء
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد خلال جلسة للبرلمان التونسي. (فرانس برس)

انتقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، غياب دعم الأحزاب لعمل الحكومة، مشيرًا إلى  أن «صراعات» بين مجموعات سياسية «شوشت» على أدائها وعرقلت تحقيق نتائج أفضل.  

وقال الشاهد في كلمة افتتاح الندوة الوطنية المخصصة لتقديم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في قانون المالية 2019: «كان بالإمكان تحقيق أرقام أفضل ..لكن للأسف وبصراحة لم نلق الدعم الضروري للتقدم في كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية».

كما أقر الشاهد، بأن «الصراعات السياسية الجانبية والتي لا تنفع البلاد والمواطنين .. شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب للوراء وعرقلت مسار الإصلاح لتحقيق النمو الاقتصادي».

وتواجه تونس منذ 2011 صعوبات في الاستجابة للطلبات الاجتماعية، رغم تلقيها لقروض من صندوق النقد الدولي واعدة بإجراء إصلاحات اقتصادية.

كما تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وتجاذبات حادة بين الداعمين لبقاء رئيس الحكومة على غرار حزب «النهضة»، والمناهضين له مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالرغم من ذلك تمكنت الحكومة من تحقيق تحسن في نسبة النمو التي وصلت إلى مستوى 2,5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2018 و2,8 في المئة في الربع الثاني وهي نسب لم تحقق منذ 2014 وفقًا للشاهد.

وأعلن الشاهد في كلمته عن طرح 33 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تناهز 13 مليار دينار (أكثر من 4 مليارات دولار).

كما حقق القطاع السياحي في تونس «انتعاشًا غير مسبوق»، فقد تطورت العائدات السياحية بـ59% إلى حدود 20 أغسطس 2018 بالمقارنة مع أرقام نفس الفترة من السنة الفائتة، كما تجاوز عدد السياح الخمسة ملايين.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول في كلمته في نفس المؤتمر على أن «تونس تعاني من وضع اقتصادي صعب ومعقد، وأصبح للأسف مزمنا».

وأوضح ماجول أن الوضع الصعب تعكسه العديد من المؤشرات منها اختلال التوازنات المالية الكبرى للميزانية وتفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة التضخم وتواصل تراجع قيمة الدينار.

وبيّن ماجول أن الحكومات المتعاقبة عالجت الوضع «الخطير باللجوء لحلول سهلة وإجراءات ترقيعية».

وتابع: «آن الأوان للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام في التعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للبلاد... قد نكون أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
إيطاليا تقرر إبقاء سفيرها لدى ليبيا في روما بسبب توترات أثارها حوار له
ليبيا
محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في مسجد كان سابقًا كنيسة
دولى
مرسيدس تكشف عن سيارتها المستقبلية (فيديو)
سيارات
تكالة: تطبيق نقاط «الإصلاح الاقتصادي» كافة.. ورفع الدعم عن المحروقات سيتأخر ...
ليبيا
سليمان الشحومي: التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف لن يتجاوز 4.5 للدولار
ليبيا
تقرير أممي يحذر من تزايد تأثير المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية
ليبيا
سلامة: جميع الأطراف وقّعت على اتفاق وقف إطلاق النار «باستثناء واحد»
ليبيا
الولايات المتحدة تدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات
ليبيا
«فرانس برس»: دوامة العنف في طرابلس مستمرة وتخدم «اقتصاد الافتراس»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلوى العسلية