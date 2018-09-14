إردوغان: تركيا تعرضت «لهجوم اقتصادي شنيع» بعد تصريحات أميركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، إن بلاده تعرضت «لهجوم اقتصادي شنيع» بعد تصريحات من الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها لمسؤولين من حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، قال إردوغان، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»: «واجهنا هجومًا اقتصاديًا شنيعًا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر».

وأضاف أن تركيا سترى نتاج استقلال البنك المركزي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة قبل يوم. ورفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي 6.25 نقطة أساس.