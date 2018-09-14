المؤشر «نيكي» يرتفع 0.94% في بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».
وصعد نيكي 0.94% إلى 23035.78 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.68% إلى 1721.68 نقطة.
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