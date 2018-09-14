المؤشر «نيكي» يرتفع 0.94% في بداية التعاملات بطوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 08:33 صباحا
أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وصعد نيكي 0.94% إلى 23035.78 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.68% إلى 1721.68 نقطة.

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