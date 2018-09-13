بدء محادثات بين سورية والأردن لفتح معبر حدودي رئيس

معبر جابر نصيب الحدودي بين جنوب سورية والأردن. (أ ف ب)

قالت مصادر رسمية أردنية، اليوم الخميس، إن سورية والأردن أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر حدودي رئيس في جنوب سورية كان الجيش السوري انتزع السيطرة عليه من المعارضة في يوليو الماضي.

وذكر مصدر، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «لجنة فنية رسمية أردنية سورية عقدت اجتماعا يوم أمس (الأربعاء) لبحث إعادة فتح الحدود بين البلدين».

وأضاف أن «الاجتماعات ستستمر بهدف وضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر الحدودية خلال الفترة المقبلة».

وتأمل سورية في إعادة فتح طريق نصيب التي لها أهمية بالغة في تحقيق ما ترجوه من إنعاش لاقتصادها المنهار، وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

كما يأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرها التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سورية.

وزار وفد اقتصادي أردني غير رسمي ضم نحو 100 رجل أعمال يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة دمشق مطلع الشهر الحالي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتأكيد أهمية اعادة فتح الحدود بين البلدين.