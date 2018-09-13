الذهب مستقر بعد جولة مكاسب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 02:21 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغته في الجلسة السابقة، في ظل آمال بشأن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أميركا والصين، لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وذكرت وكالة «رويترز» أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1205.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 31 أغسطس عند 1208.48 دولار أمس الأربعاء. وربح المعدن الأصفر 0.7% في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ 24 أغسطس.

وأرسل مسؤولون أميركيون كبار دعوة إلى نظرائهم الصينيين لإجراء اجتماع آخر بين الجانبين بشأن التجارة مما يثير تكهنات بشأن تغير في سياسة واشنطن.

وشجع خلاف تجاري مستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على شراء الدولار الأميركي استنادًا إلى اعتقاد بأن الولايات المتحدة ستتحمل الخسارة الأقل في النزاع.

وانخفضت أسعار الذهب نحو 12% منذ ارتفاع سجلته في أبريل في ظل تصاعد توترات التجارة العالمية وبضغط من زيادة أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.1% إلى 94.927.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 14.24 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 804.30 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 805.30 دولار. وربح البلاديوم 0.1% إلى 975.60 دولار للأوقية.

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