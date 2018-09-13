وكالة الطاقة: الطلب النفطي العالمي سيتجاوز 100 مليون برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 12:25 مساء
غاز يحترق على منصة لإنتاج النفط في حقول سوروش بجوار العلم الإيراني. (أرشيفية. رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن استهلاك النفط العالمي سيتجاوز 100 مليون برميل يوميًا في الشهور الثلاثة المقبلة، مما يساهم في امتصاص فائض المعروض بالسوق ويفرض ضغوطًا على الأسعار لكن أزمات الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلبًا على الطلب.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد أبقت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يوميًا في العام الجاري و1.5 مليون برميل يوميًا في العام 2019 دون تغيير عن توقعاتها السابقة.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري: «النطاق السعري 70-80 دولارًا للبرميل الذي يتحرك فيه خام برنت منذ أبريل ربما يخضع للاختبار».

وذكرت الوكالة أن فرض العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني أدى إلى خفض المعروض لأدنى مستوى خلال عامين لكن تراجع الإنتاج في فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية ممتدة إلى جانب انقطاعات مفاجئة في مناطق أخرى سيبقي على التوازن بين العرض والطلب.

وقالت إن الطلب العالمي سيرتفع إلى 100.3 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من العام الجاري قبل أن يتراجع إلى 99.3 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت: «مع اقتراب العام 2019 هناك مخاطر محتملة تهدد توقعاتنا تكمن في بعض الاقتصادات الناشئة الرئيسة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى انخفاضات العملة مقابل الدولار الأميركي مما يزيد تكلفة الطاقة المستوردة. إضافة إلى ذلك هناك مخاطر على النمو من تصاعد النزاعات التجارية».

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