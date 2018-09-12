«أوبك» تتوقع تباطؤ الطلب على النفط في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 02:36 مساء
شعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). (أرشيفية. رويترز)

قلصت منظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، مجددًا توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019، وقالت إن المخاطر في التوقعات الاقتصادية تميل إلى جانب التراجع مما يضيف تحديًا جديدًا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام المقبل.

وقالت المنظمة، في تقرير شهري بحسب وكالة «رويترز»، إن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل سيزيد 1.41 مليون برميل يوميًا بانخفاض 20 ألف برميل يوميًا عن توقع الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.

وأضافت «أوبك» أن إنتاج أعضائها الخمسة عشر النفطي زاد في أغسطس بمقدار 278 ألف برميل يوميًا إلى 32.56 مليون برميل يوميًا عقب اتفاق يونيوعلى تخفيف اتفاق خفض المعروض.

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