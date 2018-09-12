الذهب يتراجع بفعل مخاوف الحرب التجارية الأميركية الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 11:08 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأميركية مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن السعر الفوري للذهب انخفض بنحو 0.3% عند 1194.41 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ 24 أغسطس عندما سجل 1187.21 دولار أمس الثلاثاء.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1198.90 دولار للأوقية.

وواجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) المهم أمس.

وقال كبير المتعاملين لدى «لي تشيونج» لتداول الذهب في هونغ كونغ، رونالد لونغ: «هناك بعض ضغوط البيع في اليوان مما يؤثر على الذهب»، مضيفًا: «أيضًا، الناس مترددون في الشراء لأن 1200 دولار مستوى مقاومة قوي بعد أن باءت محاولة اختراقه بالفشل الليلة الماضية».

وحدا النزاع التجاري بين واشنطن وبكين بالمستثمرين لشراء الدولار الأميركي اعتقادا بأن الولايات المتحدة لديها الأقل لتخسره في ذلك الصراع.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.10 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يناير 2016 عند 13.90 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.3% إلى 785 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 0.4% إلى 971 دولارا للأوقية.

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