«فيتش» تخفض تصنيف أربعة مصارف تركية على خلفية مخاطر متزايدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 09:17 صباحا
ورقة نقدية من فئة 50 ليرة تركية

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر «هبوط حاد» للاقتصاد بعد انهيار الليرة.

وقالت الوكالة، أمس الثلاثاء، إن الإجراء شمل مصارف «اناضولو بنك» و«فيبا بنك» و«شكر بنك» و «اوديا بنك»، وفق «فرانس برس».

ويأتي الإجراء بعد أن خفضت وكالة «موديز»، في أغسطس الماضي، تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر «تراجع التمويل».

وقالت «فيتش» إن قرارها «يعكس المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة»، وأضافت أن خفض التصنيف يشمل المخاطر المتزايدة بهبوط حاد للاقتصاد.

ومضت تقول إن «التحرك أخذ في الاعتبار التدهور في شعور المستثمرين وبأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي لا تزال كبيرة».

وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ إلى 5.2% بين أبريل ويونيو بعد أن كان 7.3% في الربع الأول للعام الجاري بحسب أرقام رسمية نُشرت الإثنين.

ولا يزال القلق سائدًا حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأدى فرض عقوبات أميركية على وزيرين تركيين في أغسطس الماضي، بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين، والمخاوف حول تعيين إردوغان صهره وزيرًا للمالية إلى انهيار الليرة إزاء الدولار الأميركي.

ورغم الأزمة الحالية والتضخم الحاد، لم يرفع المصرف المركزي معدلات الفوائد، بينما يتهم محللون إردوغان بممارسة ضغوط، إلا أن المصرف كان أعلن الأسبوع الماضي أنه سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس.

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