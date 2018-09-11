الصين تطالب منظمة التجارة بفرض عقوبات على الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 12:45 مساء
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف من الخارج (رويترز)

أظهر جدول أعمال اجتماع يوم الثلاثاء أن الصين ستطلب من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض عقوبات على الولايات المتحدة بسبب عدم التزام واشنطن بالحكم الصادر، في خلاف على رسوم إغراق أميركية بعد شكوى قدمتها الصين في 2013.

ووفق «رويترز»، فمن المتوقع أن يقود الطلب إلى سجال قانوني لسنوات بشأن مبرر العقوبات وحجمها.

وفي العام الماضي حصلت الصين على حكم لصالحها من منظمة التجارة العالمية في نزاع يتعلق بعدة صناعات، من بينها الآلات والإلكترونيات والصناعات الخفيفة والمعادن بصادرات سنوية تصل إلى 8.4 مليار دولار.

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