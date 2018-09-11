استقرار أسعار الذهب بفعل تأثير مخاوف رفع الفائدة وتوترات التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 12:38 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية، يوم الثلاثاء، مع استمرار عزوف المستثمرين وسط توقعات لرفع سعر الفائدة الأميركي هذا الشهر ومخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية الصينية الأميركية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ظل السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1195.79 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% لتسجل 1201.60 دولار.

كانت بيانات الوظائف الأميركية القوية الصادرة الأسبوع الماضي قد رسخت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر وذلك للمرة الثالثة هذا العام مع تكهنات بزيادة أخرى في ديسمبر.

يزيد رفع الفائدة عوائد السندات مما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد ويعزز الدولار.

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة «المعدن النفيس يبدي ضعفًا بالغا بينما يبلي الاقتصاد الأميركي بلاءً مبهرًا في الربع الثاني من 2018».

وزادت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية لتسجل 14.19 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1% إلى 790.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6% إلى 981.10 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو 12 أسبوعًا عند 991.15 دولار.

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