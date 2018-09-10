ارتفاع أسعار النفط في آسيا

محطة للوقود في مدينة كراتشي في باكستان (ا ف ب)

تسجل أسعار النفط في آسيا ارتفاعًا، الإثنين، بسبب تركيز المستثمرين على العقوبات الأميركية المقبلة على النفط الإيراني، وفق وكالة «فرانس برس».

وحوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجع الأميركي للخام، تسليم أكتوبر 34 سنتًا إلى 68,09 دولارًا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

أما برميل برنت، المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر فقد ارتفع 45 سنتًا وبلغ سعره 77,28 دولارًا.

وتترصد الأسواق كل المعلومات المتعلقة بالعقوبات الأميركي على النفط الإيراني التي يفترض أن يبدأ تطبيقها في نوفمبر. ويتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثير طويل الأمد على ثالث دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك) وأن تسبب خللا في عرض الذهب الأسود في الأسواق.

ويرى محللون أن الأسواق ستحرم من كمية كبيرة من الخام ستواجه الدول الأخرى صعوبات في التعويض عنها.

وقال ستيفن اينيس المحلل في مجموعة «أواندا» إن «المستثمرين يواصلون الشراء معتبرين أن العقوبات الإيرانية ستكون أهم عامل على الأمد القصير». وتتابع الأسواق أيضًا أسعار الدولار التي يتم تسعير النفط به، وينتظرون المعطيات حول وضع مخزونات النفط الأميركي لتقييم طلب أكبر اقتصاد في العالم.

وكان برميل برنت ربح 33 سنتًا في سوق المبادلات في لندن الجمعة وأغلق على 76,83 دولارًا. أما برميل النفط الخفيف فقد خسر سنتين وأغلق على 67,75 دولارًا في نيويورك.