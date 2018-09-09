الشرطة البريطانية تتخوف من «اضطرابات» حال حصول بريكست دون اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 03:33 مساء
متظاهرون مؤيدون للاتحاد الأوروبي يرفعون أعلام بريطانيا والتكتل (ا ف ب)

أظهرت وثيقة سرية نشرتها جريدة «صنداي تايمز»، الأحد، أن الشرطة البريطانية تخشى حصول «اضطرابات» مدنيّة إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل ينظّم هذه المغادرة المقرّرة في مارس المقبل.

ووفق الوثيقة، فإن الشرطة تخشى من أن يؤدّي حصول شحّ في الموادّ الغذائيّة والبضائع، بما في ذلك بعض أنواع الأدوية، إلى «فوضى مدنية تسفر عن اضطرابات واسعة النطاق» قد تستمر لفترة «ثلاثة أشهر» يمكن أن تبدأ قبل الموعد المحدّد للبريكست وهو الساعة 23:00 ت غ ليل 29 مارس 2019.

وأوضحت الصنداي تايمز أن هذه الوثيقة السريّة أعدّها مركز التنسيق التابع للشرطة الوطنية وهو جهاز مهمته تنسيق موارد الشرطة وإمكانيّاتها في حالة حصول أحداث ضخمة أو أزمة وطنية.

وفي الوثيقة، يحذّر المركز من احتمال ارتفاع معدّل الجريمة في البلاد ولا سيّما عمليات السلب والسطو المسلح، مشيرًا إلى أنّ «احتمال الاستعانة بالجيش وارد للغاية».

وردًا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية قال وزير الداخلية ساجد جاويد إنّه لا يتوقّع حصول البريكست من دون اتّفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه «يتعيّن علينا في مطلق الأحوال الاستعداد لكافة الاحتمالات».

ومن المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019، ولكن يجب قبل هذا التاريخ أن تتوصّل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول القمة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 أكتوبر لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، بحيث تكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتّفاق.

ومؤخّرًا أعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لأن يمدّد لغاية منتصف نوفمبر المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق مع بريطانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
خبير اقتصادي يقترح تشكيل فريق من «الرئاسي» ومجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي يُحذِّر من انقطاع المياه عن طرابلس والمنطقة الغربية
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
رويترز: هدنة طرابلس «هشّة».. ومهددة بـ«عدم الصمود»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر تناول النعناع في هذه الحالات