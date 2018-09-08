«روسنفت»: زيادة 25% في إنتاج حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 05:55 مساء
شعار شركة روسنفت الروسية لإنتاج الغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة «روسنفت» الروسية العملاقة للنفط، السبت، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر البحري للغاز الطبيعي في مصر زادت بأكثر من 25% إلى أكثر من 56.6 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا.

وأشارات روسنفت» إلى أن هذه الزيادة نتجت عن تشغيل الوحدة الخامسة في محطة معالجة الغاز في الموقع، إلى جانب بدء تشغيل خط الأنابيب الثاني للتصدير وآبار جديدة، وفق «رويترز».

وبدأ كونسورتيوم يضم «إيني الإيطالية و«روسنفت» الروسية و«بي بي» و«مبادلة» الإماراتية، بالتعاون مع شركات نفط وغاز مصرية الإنتاج في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية في الحقل إلى 76 مليون متر مكعب يوميًّا بحلول نهاية العام 2019 قبل الموعد المتوقع لذلك.

وأنتج الحقل 3.1 مليارات متر مكعب من الغاز في النصف الأول من العام الحالي.

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