مصر:إنتاج الغاز يزيد 10% إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 01:42 مساء
منصة بحرية لحقل ظهر المصري (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إلى وكالة «رويترز» اليوم السبت، إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي ارتفع بنحو 10% إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري.

وأعلنت مصر أمس الجمعة، عن زيادة إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعبة يوميا وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار. وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد وصل إلى ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع «رويترز»، مشترطا عدم نشر اسمه «إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، بدعم من زيادة إنتاج حقل ظهر».

واكتشفت شركة «إيني» الإيطالية الحقل في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وقال طارق الملا وزير البترول المصري في يوليو =إن بلاده تستهدف زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.

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