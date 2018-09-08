ترامب يعلن بدء مناقشات تجارية مع اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 11:13 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة واليابان بدأتا مناقشات بشأن التجارة، مضيفًا أن طوكيو «تعرف أنها ستكون مشكلة كبيرة» إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاقية.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية على متن طائرة الرئاسة أمس الجمعة: «إننا نبدأ ذلك. في الواقع اليابان اتصلت بنا... هم جاءوا الأسبوع الماضي»، وتابع: «إذا لم نعقد اتفاقًا مع اليابان، فإن اليابان تعرف أنها ستكون مشكلة كبيرة»وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وعبًر ترامب عن استيائه من العجز التجاري الكبير لبلاده مع اليابان، لكنه لم يطلب من طوكيو اتخاذ خطوات محددة لمعالجة هذا الاختلال.

وكانت بيانات وزارة التجارة الأميركية أشارت إلى تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة أمام اليابان، في شهر مايو الماضي، بنسبة 12.6%، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، ليصل إلى 5.49 مليار دولار.

لكن جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية ذكرت، أمس الجمعة، أن «الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح أنه سيضم اليابان لاحقًا في حربه لخفض العجز التجاري مع الشركاء التجاريين»، وقالت إن «ترامب قال إن لديه علاقات جيدة مع اليابان، لكن بالطبع سينتهي ذلك عندما أخبرهم بقيمة المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه».

ويركز ترامب في كثير من تصريحاته الصحفية على إزالة العجز التجاري مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين بما يتفق مع سياسة «أميركا أولًا» التي يتخذها كشعار.

ودفعت إدارة ترامب اليابان نحو زيادة فتح أسواق الزراعة والسيارات لديها كجزء من الجهود التي ترمي إلى خفض العجز التجاري الأميركي المزمن.

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