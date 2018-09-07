الذهب يرتفع مع تراجع الدولار مقابل الين وسط توترات تجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 11:56 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

عزز الذهب مكاسبه، يوم الجمعة، مع هبوط الدولار مقابل الين بعدما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يثير قضايا تجارة مع اليابان، بينما يتخوف المستثمرون من جولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الخميس عند 1206.98 دولار للأوقية واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1206.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني أذاعته «سي.إن.بي.سي» يوم الخميس ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في «وول ستريت جورنال» بأنه قد يثير قضايا تجارة مع اليابان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 791.60 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.4% إلى 969.99 دولار للأوقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية في سبها
ليبيا
«العامة للكهرباء» تكشف حجم أضرار الشبكة في طرابلس.. وموعد عودة التيار
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي يبدي انفتاحًا على فرنسا في ليبيا
ليبيا
في العدد 146: تحذيرات سلامة وانتقاده «النواب» ورأي السياسيين في أحداث طرابلس
ليبيا
سياسيون: أحداث طرابلس تستدعي الجدل حول الصخيرات
ليبيا
إليزابتا ترينتا: أحداث طرابلس ليست لدوافع سياسية ولاعلاقة لها بحفتر
ليبيا
محللان كرويان يفتحان ملف المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
معيتيق يلتقي القائم بالأعمال البريطاني في ليبيا
ليبيا
نادر كارة: منتخبنا في جنوب أفريقيا عنوانً للوحدة الليبية
رياضة محلية
لجنة الطوارئ والأزمة تناقش آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم
ليبيا
معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس
ليبيا
لجنة الطوارئ والأزمة تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا