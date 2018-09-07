الذهب يرتفع مع تراجع الدولار مقابل الين وسط توترات تجارية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

عزز الذهب مكاسبه، يوم الجمعة، مع هبوط الدولار مقابل الين بعدما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يثير قضايا تجارة مع اليابان، بينما يتخوف المستثمرون من جولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الخميس عند 1206.98 دولار للأوقية واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1206.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني أذاعته «سي.إن.بي.سي» يوم الخميس ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في «وول ستريت جورنال» بأنه قد يثير قضايا تجارة مع اليابان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 791.60 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.4% إلى 969.99 دولار للأوقية.