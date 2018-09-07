استقرار النفط مع هبوط مخزونات الخام الأميركية

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع تلقي السوق دعمًا من هبوط المخزونات الأميركية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015، على الرغم من أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة ما زالا مصدر قلق.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره 16 سنتًا عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل.

وهبطت المخزونات التجارية في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفق ما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس.

وعلى الرغم من ذلك، قال محللون إن زيادة مخزونات المواد المكررة وضعفًا نسبيًا في ذروة موسم استهلاك الوقود هذا الصيف حدا من ارتفاع الأسعار.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.8 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل.