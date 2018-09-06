اضطرابات الأسواق الناشئة تدفع أسعار النفط للتراجع

مصفاة نفط في المكسيك. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، من جراء تأثر المعنويات باضطراب الأسواق الناشئة إضافة إلى قرب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة إلى 68.59 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتًا أو 0.2% عن التسوية السابقة.

غير أن العقوبات الأميركية على إيران حالت دون مزيد من التراجع في الأسعار. وقال المتعاملون إن من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى شح المعروض بالسوق بعد بدء سريانها اعتبارًا من نوفمبر.

وكان رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة، ستيفن إينس، قال يوم الأربعاء إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأميركية على إيران.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت يوم الخميس بانخفاض أربعة سنتات عند 77.23 دورلار للبرميل.

وتلقي اضطرابات الأسواق الناشئة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي حيث تتجه الأسهم الآسيوية صوب جلسة سادسة من الخسائر المتتالية.