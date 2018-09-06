ترامب: الولايات المتحدة ليست جاهزة لإبرام اتفاق للتجارة مع الصين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست جاهزة بعد للوصول إلى اتفاقية بشأن النزاعات التجارية مع الصين، لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر.

وذكر ترامب، في تصريحات صحفية في البيت الأبيض دون أن يذكر تفاصيل: «نحن أبلينا بلاءً حسنًا في المفاوضات مع الصين لكننا لسنا مستعدين لإبرام الاتفاق الذي يتطلعون إلى عقده».

وفرض أكبر اقتصادين في العالم رسومًا جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر في حرب تجارية متبادلة، ويدرس ترامب فرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ترامب: «سنواصل الحديث مع الصين. لديً احترام كبير للرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)».

وتطالب واشنطن بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، ووقف الدعم الصناعي وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار.

وتتهم الصين إدارة ترامب باستخدام أساليب متشددة وتدعو إلى المزيد من المحادثات.