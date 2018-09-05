الريال الإيراني عند مستوى قياسي متدن أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 12:02 مساء
موظف بإحدى الصرافات في طهران يمسك بدولار أميركي وما يقابله من الريالات الإيرانية. (رويترز)

واصل الريال الإيراني هبوطه، يوم الأربعاء، ليسجل مستوى قياسيًا منخفضًا عند نحو 146 ألف ريال للدولار، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

ونقلت وكالة «رويترز» عن موقع «بونباست.كوم» الذي يرصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية إنه جرى عرض الدولار بسعر 146 ألفًا و500 ريال مقارنة مع نحو 138 ألف ريال يوم الثلاثاء.

وأشار موقع «بازار360.كوم» إلى سعر يبلغ 146 ألفًا و500 ريال للدولار، بينما أشار موقع إلكتروني آخر إلى سعر قدره 144 ألفًا.

وكان الريال سجل مستوى قياسيًا منخفضًا يوم الثلاثاء عندما بلغ سعر صرفه نحو 138 ألف ريال للدولار.

وشهدت العملة تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.|

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