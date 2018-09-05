صندوق النقد: المحادثات تتقدم مع الارجنتين لتسريع حصولها على قرض بـ50 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:49 صباحا
وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني

أعلن صندوق النقد الدولي تحقيق تقدم المحادثات مع الارجنتين، التي تهدف إلى تسريع حصول الأخيرة على قرض بقيمة 50 مليار دولار، تأمل أن يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن المحادثات مع الارجنتين ستستمر اليوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى خلاصة سريعة ورفع اقتراح للمجلس التنفيذي للصندوق، وفق «فرانس برس».

وأجرت لاغارد، أمس الثلاثاء، محادثات مع وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني حول السبل الأفضل التي يمكن للصندوق أن يدعم من خلالها الارجنتين ازاء التقلبات المالية الجديدة والأجواء الاقتصادية الصعبة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عن «دعم كبير» للارجنتين، التي أعلن رئيسها ماوريسيو ماكري عن خطة للحد من البيروقراطية وزيادة الضرائب على الصادرات لمواجهة الصعوبات التي تعاني منها الأسواق المالية والنقدية في البلاد ولعودة الاقتصاد الى التوازن.

وخسرت العملة الوطنية «البيزو» نحو نصف قيمتها إزاء الدولار هذا العام، ما عرقل جهود الحكومة للسيطرة على التضخم. واستهلكت البلاد شريحة أولى بـ15 مليار دولار من القروض على ثلاث سنوات تم الاتفاق عليها في يونيو لدعم عملتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا تتضمن سحب الوحدات الخاصة
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك