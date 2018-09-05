صندوق النقد: المحادثات تتقدم مع الارجنتين لتسريع حصولها على قرض بـ50 مليار دولار

وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني

أعلن صندوق النقد الدولي تحقيق تقدم المحادثات مع الارجنتين، التي تهدف إلى تسريع حصول الأخيرة على قرض بقيمة 50 مليار دولار، تأمل أن يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن المحادثات مع الارجنتين ستستمر اليوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى خلاصة سريعة ورفع اقتراح للمجلس التنفيذي للصندوق، وفق «فرانس برس».

وأجرت لاغارد، أمس الثلاثاء، محادثات مع وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني حول السبل الأفضل التي يمكن للصندوق أن يدعم من خلالها الارجنتين ازاء التقلبات المالية الجديدة والأجواء الاقتصادية الصعبة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عن «دعم كبير» للارجنتين، التي أعلن رئيسها ماوريسيو ماكري عن خطة للحد من البيروقراطية وزيادة الضرائب على الصادرات لمواجهة الصعوبات التي تعاني منها الأسواق المالية والنقدية في البلاد ولعودة الاقتصاد الى التوازن.

وخسرت العملة الوطنية «البيزو» نحو نصف قيمتها إزاء الدولار هذا العام، ما عرقل جهود الحكومة للسيطرة على التضخم. واستهلكت البلاد شريحة أولى بـ15 مليار دولار من القروض على ثلاث سنوات تم الاتفاق عليها في يونيو لدعم عملتها.