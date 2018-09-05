النفط يتراجع مع انحسار مخاطر عاصفة غوردون الأميركية

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن تأثيرها على الإنتاج لم يكن قويًا مثلما كان متوقعًا في البداية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضًا 56 سنتًا أو 0.8% عن التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتًا أو 0.5% إلى 77.80 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قفزت الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأميركية في خليج المكسيك تحسبًا لأي أضرار من العاصفة المدارية غوردون.

غير أن العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق يوم الأربعاء مما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.

وقال رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة، ستيفن إينس، إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر.

وأضاف: «في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بالعقوبات الأميركية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة».