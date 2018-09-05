الجزائر تنضم إلى مبادرة «طريق الحرير الجديدة» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 08:07 صباحا
الرئيس الصيني في ختام القمة الصينية الأفريقية في بكين، 4 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

انضمت الجزائر إلى مبادرة «طرق الحرير الجديدة» الصينية، خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين، وهي مبادرة تتضمن عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، نشرته مساء أمس الثلاثاء، إن الجزائر والصين وقعتا مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية، وذلك على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلدًا أفريقيًا، وفق «فرانس برس».

وتمثل مبادرة  «طرق الحرير الجديدة» الصينية، التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في 2013، مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بكين وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

والمشروع يطلق عليه في الصين اسم «حزام وطريق»، وهو عبارة عن حزام أرضي يصل الصين بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

وتشكل البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017، ما يجعل الصين في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للجزائر، قبل فرنسا (9%) وثلاث دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر وحلت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها.

وتحرص بكين على إقامة علاقات مميزة مع الجزائر رغم أنها ضاعفت استثماراتها في المغرب الذي تشهد علاقاته توترًا مع الجزائر.

وكانت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، قالت، في أبريل الماضي، إن الجزائر لا تحترم اتفاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنه أبرز شركائها الإقليميين، وبأنها باتت تراعي مصالح الصين.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا حيث تستثمر عدة مليارات من الدولارات في مشاريع البنى التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ أو مصانع. ورغم الترحيب الأفريقي، تلقى المشاريع الصينية انتقادات غربية خشية عواقب الديون الصينية التي ستثقل كاهل تلك الدول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا تتضمن سحب الوحدات الخاصة
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك