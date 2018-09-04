الدولار يرتفع مع تضرر عملات منافسة من مخاوف الحرب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 12:37 مساء
دولارات. (أرشيفية. رويترز)

ارتفع الدولار، يوم الثلاثاء، بأكثر من 0.25% أمام منافسيه فيما دفعت مخاوف من تصعيد محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لشراء العملة الأميركية، بحسب وكالة «رويترز».

وتنتهي المهلة الخاصة بالمقترحات الأمريكية لفرض رسوم جديدة على السلع الصينية يوم الخميس ويستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدها تنفيذ خطته لفرض رسوم جمركية على سلع صينية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، إلا أنه لم يتضح بعد سرعة تنفيذ ذلك.

وتضررت عملات الأسواق الناشئة بشكل خاص، إذ يخشى المستثمرون أن تكون ضحية لتصاعد الخلاف التجاري.

وبفضل مكانة الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية فإنه المستفيد الأكبر من النزاعات التجارية. وزاد الدولار نحو 7% منذ منتصف أبريل مع بداية التوترات التجارية.

ومقابل الدولار ارتفعت العملة اليابانية 0.04% إلى 111.07ين متخلية عن جزء من مكاسبها بعد أن لامست 110.90 ين خلال التعاملات الصباحية. كما صعدت أمام اليورو، وزادت نحو 0.2% إلى 128.84 ين.

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