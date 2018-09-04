وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو

جانب من مؤتمر مانحي دول حوض بحيرة تشاد في برلين، 3 سبتمبر 2018 (الإنترنت)

تعهّدت دول ومنظّمات دولية عديدة خلال مؤتمر للمانحين بتقديم مساعدات بقيمة 2.17 مليار يورو لتنمية دول حوض بحيرة تشاد، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام».

كما تعهدت بنوك للتنمية، في المؤتمر المنعقد أمس الإثنين في برلين، بتقديم قروض ميسّرة بقيمة 467 مليون دولار إلى الدول المطلّة على البحيرة، وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، أن هذه الأموال ستكون متاحة للدول المعنية خلال السنوات المقبلة، حسب «فرانس برس».

كذلك أعلنت ألمانيا أنها ستقدّم بحلول العام 2020 أكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ستخصّص لأهداف الوقاية والاستقرار في دول الحوض.

وفي ختام اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر يومين، قال وزيرالخارجية الألماني، هايكو ماس: «أنا راضٍ بالكامل على القيمة الإجمالية للوعود التي خرج بها مؤتمر المانحين. المؤتمر يظهر ما يمكن أن نفعله عندما نعمل سويًا».

وقيمة الوعود المالية التي خرج بها مؤتمر برلين تفوق بأضعاف تلك التي تمخّض عنها مؤتمر مماثل استضافته أوسلو العام الماضي، فيومها طلبت الدول المعنية مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لكن الوعود التي قطعت لم تزد قيمتها عن 672 مليون دولار.

والأسبوع الماضي، أعلنت 12 منظمة غير حكومية تنشط في حوض بحيرة تشاد أن 11 مليونًا عدد الأشخاص هم بحاجة ماسّة للمساعدات الإنسانية من أجل بقائهم في هذه المنطقة التي تنشط فيها بقوة جماعة بوكو حرام.

وقالت المنظمات في بيان: «لقد أجبر المتمرّدون، وكذلك أيضاً العمليات العسكرية في الدول الأربع المحيطة بالبحيرة وهي نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون 2.4 مليون شخص على ترك منازلهم وهناك أيضا 5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي».