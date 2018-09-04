تغريم «سوسييتيه جنرال» 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 11:31 صباحا
شعار مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي (فرانس برس)

أعلن مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية، التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديدًا بإيران.

وقال المصرف، وهو ثاني أكبر المصارف الفرنسية، في بيان إنه «يتوقع أن يكون قادرًا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات»، وذكر أن «سوسييتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدمًا من المحادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة».

وقال البيان: «من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار لقضية العقوبات الأميركية»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور).

كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار في قضية الرشى في ليبيا. واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف ديدييه فاليه في مارس الماضي، على خلفية هذه البلبلة خصوصًا حول طريقة التعاطي مع الخلافات.

كما استقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبًا على أرباح الربع الأول من العام. إلا أن أرباح المصرف تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موغيريني: تدعو جميع الأطراف للردِّ إيجابيًا على دعوة الأمم المتحدة لاجتماع الغد
ليبيا
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
النيجر تدافع عن احتضان أكبر قاعدة جوية أميركية على أراضيها
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب