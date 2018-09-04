تغريم «سوسييتيه جنرال» 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية

شعار مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي (فرانس برس)

أعلن مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية، التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديدًا بإيران.

وقال المصرف، وهو ثاني أكبر المصارف الفرنسية، في بيان إنه «يتوقع أن يكون قادرًا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات»، وذكر أن «سوسييتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدمًا من المحادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة».

وقال البيان: «من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيتم اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار لقضية العقوبات الأميركية»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور).

كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار في قضية الرشى في ليبيا. واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف ديدييه فاليه في مارس الماضي، على خلفية هذه البلبلة خصوصًا حول طريقة التعاطي مع الخلافات.

كما استقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبًا على أرباح الربع الأول من العام. إلا أن أرباح المصرف تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.