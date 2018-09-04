صعود الدولار يدفع الذهب إلى التراجع في ظل المخاوف بشأن الحروب التجارية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بعدما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل احتدام التوترات التجارية العالمية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة.

وخسر المعدن الأصفر نحو 8% منذ بداية العام في ظل رفع أسعار الفائدة الأميركية والخلافات التجارية وأزمة العملة التركية، حيث يحتفظ المستثمرون بأموالهم بالدولار الذي يُعتبر من الملاذات الآمنة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد نزل الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1196.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1202.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات أعلى مستوى له منذ 24 أغسطس عند 95.410.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% في التعاملات الفورية إلى 14.40 دولار للأوقية، بعدما كانت قد هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 14.35 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 785.70 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.5% إلى 973.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في 11 أسبوعًا عند 985.50 دولار للأوقية يوم الاثنين.