التضخم في تركيا يسجل أعلى معدل منذ 15 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 12:54 مساء
صيرفي يحصي أوراقا نقدية تركية (ا ف ب)

أظهرت أرقام رسمية، أوردتها وكالة «فرانس برس» الإثنين، أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت مجددًا في أغسطس إلى نحو 18%، وهي أعلى نسبة لها منذ أواخر 2003 وتأتي عقب انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17,9% في أغسطس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء التركي. وكانت قد سجلت في يوليو ارتفاعًا بنسبة 15,85% في يوليو مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة.

وتم التداول بالليرة عن 6,5 مقابل الدولار الأميركي، أي بخسارة 2% تقريبًا في اليوم، بعد نشر البيانات. ويتجاوز الرقم توقعات وكالة بلومبرغ بارتفاع بنسبة 17,6%.

وقال مكتب الإحصاء، في بيان، إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سُجل في كلفة النقل التي ارتفعت 27,13% فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19,75%.

وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أميركي منذ سنتين تقريبًا بتهمة «الإرهاب».

وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على وزيرين تركيين وضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم لتتفاقم الضغوط على العملة التركية.

وكانت الليرة قد تراجعت إلى أكثر من 7 مقابل الدولار قبل أن ترتفع مجددًا، علمًا بأن خسارة العملة مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده بلغت أكثر من 25%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 سبتمبر، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة. وبعد الإعلان عن الأرقام الإثنين، سعى البنك لطمأنه الأسواق بأنه سيتخذ «التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار» في سبتمبر بعد أن أشارت التطورات الأخيرة إلى «مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار».

وقال البنك في بيان إن «الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة».

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