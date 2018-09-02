الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 05:22 مساء
عامل في محطة غاز يزود سيارة بالوقود في تونس . (رويترز)

رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4% وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

وقالت وزارة الصناعة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءًا من الأحد. وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير ومارس ويونيو، بحسب «رويترز».

وقال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط .

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