ترامب محذرًا الكونغرس: لا حاجة لإبقاء كندا في «نافتا».. وإلا سألغي الاتفاقية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح للصحفيين عند عودته من شارلوت بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا حاجة لإبقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وحذر الكونغرس بألا يتدخل في المفاوضات التجارية وإلا سيلغي اتفاق التجارة الثلاثي برمته.

وأضاف ترامب على «تويتر»: «لا توجد ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد. إذا لم نبرم اتفاقًا عادلاً للولايات المتحدة بعد ظلم دام عقودًا، ستكون كندا خارجًا». وأوضح كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «يجب ألا يتدخل الكونغرس في هذه المفاوضات وإلا سأنهي نافتا بالكامل وسنكون أفضل حالاً ونحن بعيدون».

وأبلغ ترامب يوم الجمعة الكونغرس بنيته توقيع اتفاق ثنائي مع المكسيك بعد مباحثات مثيرة للجدل مع كندا اختتمت في ذلك اليوم من دون الاتفاق على تعديل نافتا. وكان ترامب كشف عن اتفاق مع المكسيك يوم الإثنين الماضي.

وحذر نواب برلمانيون يوم الجمعة من أن أي اتفاق مع المكسيك قد يواجه صعوبات في الحصول على موافقة الكونغرس ما لم يشمل كندا. وقالوا إن دعم الديمقراطيين سيكون لازمًا لتمرير اتفاق ثنائي.

وهدد ترامب يوم الإثنين بفرض رسوم جمركية على السيارات التي تنتجها كندا إذا لم تنضم لمباحثات لتعديل اتفاقية نافتا التي انتقدها الرئيس الأميركي مرارًا. وكرر يوم السبت في تغريداته انتقاده نافتا بأنها تسببت في خسارة الولايات المتحدة لوظائف وتجارة.