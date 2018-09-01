مصر تحقق أفضل تصنيف ائتماني في 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 03:18 مساء
عملة مصرية فئة 100 جنيه (الإنترنت)

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3)، وفق ما ذكرت جريدة «الأهرام» السبت.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الصادر في 28 أغسطس 2018، ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، ويعني ذلك تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وقالت وزيرة التخطيط إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو.

وأضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9.9 بالمئة في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، وفق موديز، استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس.

ولفتت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010/2011.

وبخصوص السياسات النقدية، أوضحت السعيد أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

وقالت الوزيرة إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل.

جدير بالذكر أن مؤسسة "فيتش" كانت قد رفعت أيضا تصنيف مصر مؤخرا إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017). كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).

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