رفع أسعار الكهرباء يهدد بزيادة معدلات التضخم في تركيا

برج كهرباء في تركيا (ا ف ب)

رفعت السلطات التركية، السبت، أسعار استهلاك الكهرباء للمرة الثانية في شهرين، على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، وفق ما أورد موقع قناة «الحرة».

وأفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا بأن أسعار الكهرباء سترتفع 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي، اعتبارًا من السبت.

ووفق وكالة «رويترز»، فإن زيادة الأسعار ستفاقم التضخم الذي ارتفع بدرجة كبيرة في الشهور الماضية، وتسلط الضوء على أزمة العملة التركية (الليرة).

وهوت العملة المحلية حوالي 42% هذا العام، ما أضر كثيرًا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادًا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكان التضخم وصل في يوليو إلى نحو 16% وهي أعلى نسبة في البلاد خلال 14 عامًا.

وتفاقمت الأزمة التي يشهدها الاقتصاد التركي بتوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك كما ضاعفت الرسوم الجمركية على واردات تركية.