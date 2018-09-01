رفع أسعار الكهرباء يهدد بزيادة معدلات التضخم في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 01:00 مساء
برج كهرباء في تركيا (ا ف ب)

رفعت السلطات التركية، السبت، أسعار استهلاك الكهرباء للمرة الثانية في شهرين، على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، وفق ما أورد موقع قناة «الحرة».

وأفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا بأن أسعار الكهرباء سترتفع 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي، اعتبارًا من السبت.

ووفق وكالة «رويترز»، فإن زيادة الأسعار ستفاقم التضخم الذي ارتفع بدرجة كبيرة في الشهور الماضية، وتسلط الضوء على أزمة العملة التركية (الليرة).

وهوت العملة المحلية حوالي 42% هذا العام، ما أضر كثيرًا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادًا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وكان التضخم وصل في يوليو إلى نحو 16% وهي أعلى نسبة في البلاد خلال 14 عامًا.

وتفاقمت الأزمة التي يشهدها الاقتصاد التركي بتوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك كما ضاعفت الرسوم الجمركية على واردات تركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً و96 جريحًا
ليبيا
نيويورك سيتي يعلن موقف التاجوري من اللحاق بالمنتخب أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟